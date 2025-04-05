Солдаты ВСУ кидали трупы собственных погибших сослуживцев в Курахово в Донецкой Народной Республике на съедение собакам. Для противника не было разницы, мирный человек, свой или солдат, рассказал РИА Новости беженец Александр Рубцов.

«Они не убирали трупы вообще. Я видел, как собаки труп доедали этого украинца. Скелет и штаны с тапочками», — отметил беженец.

Рубцов отметил, что ВСУ не эвакуируют трупы своих солдат. Они делают это, чтобы не выплачивать компенсации убитым.

В шестом доме по Маяковского, по словам Рубцова, никто не забрал лежащие трупы. Собаки чувствуют, что тела там лежат, ведь им нечего есть. Поэтому питаются останками.

Российские солдаты освободили Курахово в ДНР 6 января.