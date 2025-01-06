сегодня в 10:27

В ходе активного наступления подразделения «Южной» группировки ВС РФ полностью освободили город Курахово. Он является самым крупным населенным пунктом на юго-западе Донбасса, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

ВСУ сделали из города мощный укрепрайон. Там создали развитую сеть огневых точек и подземных коммуникаций. С севера Курахово защищает водохранилище.

Украинцы обороняли город крупными силами, среди которых были националисты и иностранцы-наемники, артиллерия и танки. Там дислоцировались 26 батальонов общей численностью более 15 тыс. бойцов.

При наступлении ВС РФ противник потерял 80% военных (свыше 12 тыс. человек), около 3 тыс. единиц вооружений и техники, среди которых 40 танков и иных боевых бронемашин.

Боевые действия велись около двух месяцев. За это время под городом потери Украины каждый день в среднем были от 150 до 180 бойцов убитыми и ранеными.

После взятия Курахова россияне вышли на оперативный простор. Теперь ВС РФ могут увеличить темпы освобождения ДНР.