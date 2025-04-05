В Москве пьяный мужчина до смерти избил двухлетнего ребенка
В Москве пьяный мужчина до смерти избил двухлетнего внука. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«На улице Твардовского обнаружено тело малолетнего мальчика 2023 года рождения с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, телесные повреждения ребенку нанес находящийся в состоянии алкогольного опьянения его дедушка.
Подозреваемого задержали. Известно, что мужчине 51 год.
В Москве сотрудники следственных органов выясняют обстоятельства гибели 37-летнего мужчины и трехмесячной девочки, которая, предположительно, была дочерью погибшего.