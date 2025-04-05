На Лесной улице в Москве загорелся жилой дом
Вечером 5 апреля в жилом доме на Лесной улице загорелся жилой дом. Как сообщили в пресс-службе столичного Дептранса, движение по 2-Лесному переулку в сторону улицы Бутырский Вал временно перекрыто.
На место происшествия прибыли оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Водителей просят выбирать пути объезда.
Ранее сообщалось, что жители Москвы заметили пожар в Битцевском лесу. Прокуратура взяла на контроль ход расследования, направленного на установление причин происшествия.