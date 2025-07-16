Облил керосином и поджег: ссора петербуржца с возлюбленной закончилась трагедией

В Красносельском районе Санкт-Петербурга мужчина в пылу пьяной ссоры облил свою спутницу керосином и поджег. В результате женщина получила ожог 15% тела и попала в больницу, сообщает «Фонтанка» .

Инцидент произошел вечером 15 июля в квартире на Гатчинском шоссе. Пара коротала время за распитием спиртного, вдруг между возлюбленными вспыхнула ссора. В этот момент 49-летний мужчина и решил сжечь подругу.

Скорую помощь на адрес вызвал молодой человек — сын того самого поджигателя. В результате 55-летнюю женщину госпитализировали в ожоговое отделение НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Мужчину же забрали в отдел полиции, там ему предстоит объяснить случившееся. Пока на него составили протокол о появлении нетрезвым в общественном месте, но уже решается вопрос о возбуждении уголовного дела.