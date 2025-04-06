6 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

6 апреля отмечают Международный день спорта и День геолога

6 апреля 2025 года отмечают День геолога, День работников следственных органов МВД России, Международный день спорта, праздник Артемон — дери полоз.

День геолога

Каждый год его отмечают в первое воскресенье апреля. В 2025 году этот праздник выпадает на 6 апреля. Профессиональный праздник появится в СССР в 1966 году. Во время него отдавали дань уважения советским геологам и их заслугам.

В современном мире дату продолжают отмечают. С ней поздравляют геологов в РФ, РБ, Казахстане, Кыргызстане и иных государствах, где есть свои ресурсы. Также в этот день поздравляют людей других профессий, которые связаны с добычей и поиском полезных ископаемых.

День работников следственных органов МВД России

Следственный аппарат МВД РФ — одна из наиболее крупных структур органов предварительного следствия. 6 апреля — профессиональный праздник не только у полицейских, занимающихся такой работой, но и других силовиков.

В эту дату принято поздравлять всех следователей с профессиональным праздником, дарить им подарки. Также в этот день сотрудникам часто выдают награды или повышение.

Международный день спорта

Дата появилась в 2013 году. Считается, что 6 апреля в 1896 году в грецких Афинах провели первые Олимпийские игры современности.

День начали праздновать, поскольку заметили — спорт положительно влияет на продвижение прав человека. Также он оказывает позитивное влияние на экономическое и социальное развитие.

Праздник Артемон — дери полоз

В эту дату православные почитают память святителя Артемия (Артемона), епископа Солунского. Он проживал, а также проповедовал в I-II веках, когда только зарождалось христианство.

Ближе к дате на Руси становилось тепло. Снег практически полностью оттаивал. Начинали обдирать полозья.

6 апреля жители страны сжигали костры во дворе. Также они обходили избы по кругу. Это совершалось для изгнания нечистой силы.

По вечерам готовились к Благовещенью. К этому празднику пытались завершить все задачи.

Именины

Сегодня именины у Захара, Петра, Владимира, Степана и Якова.