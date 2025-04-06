Хинштейн: жители курского Большесолдатского района готовы вернуться в свои дома

Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале , что из десяти тыс. жителей Большесоладского района Курской области порядка восьми тыс. вынужденно покинувших свои дома граждан готовы вернуться, большинство — на свои участки.

«Главная просьба от большинства — если и возвращаться, то на свои участки», — отметил он.

По его словам, всего в районе около 4 тыс. тыс. домовладений, при этом 294 из них признаны непригодными для проживания, 521 дом получил повреждения.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее украинские силы атаковали с применением дрона поселок Коренево в Курской области. В результате пострадали двое человек, в том числе ребенок.