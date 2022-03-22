РИАМО - 22 мар. В Москве 1 апреля по 60 адресам возобновят работу ярмарки выходного дня, сообщает ТАСС.

Они будут работать по пятницам, субботам и воскресеньям с апреля по декабрь. Наибольшее их количество будет размещено в Центральном, Восточном и Юго-Западном административных округах столицы – по 8 в каждом округе.

На ярмарках жители и гости столицы смогут приобрести свежую плодоовощную продукцию по доступным ценам.

Крупнейшие ярмарки будут открыты на Комсомольском проспекте, улице Щепкина, Измайловской площади, Дубравной улице, улице Новинки и улице Тарусской – в сумме там будет открыто 330 торговых мест.

Каждую неделю свои продукты из 40 российских регионов будут представлять более 1 тыс. фермеров и предпринимателей. На выбор будут представлены десятки видов овощей, сезонных фруктов, ягод, зелени, молочных товаров, мясной продукции и других товаров.

Все продукты на таких ярмарках проходят тщательный санитарно-ветеринарный контроль, по итогам которого участникам ярмарки выдается соответствующее заключение.

В 2021 году ярмарки выходного дня в Москве посетили свыше 5 млн человек.