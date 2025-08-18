Ефимов: благодаря поддержке Москвы построят 6 объектов здравоохранения

сегодня в 09:16

Город выделил более 7,2 га земли для шести крупных инвестиционных проектов (МаИП) в медицинской сфере. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«6 объектов здравоохранения появятся в Москве благодаря поддержке города. Инвесторам и застройщику предоставлены земельные участки общей площадью более 7,2 га. Они расположены на западе, северо-западе и юго-востоке столицы. Общая площадь будущих медицинских учреждений превысит 170 тыс. кв. м», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что сейчас эти масштабные инвестиционные проекты находятся на разных этапах реализации.

«Например, в Раменках построят два современных медицинских центра. Новые клиники общей площадью 91 тыс. кв. м будут оснащены современным оборудованием, что позволит предоставлять москвичам широкий спектр услуг», — рассказала министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Она добавила, что для строительства этих объектов город передал инвесторам более 3,4 га земли на Мосфильмовской и Минской улицах.

Кроме того, на западе столицы запланировано возведение реабилитационно-медицинского центра со спортивным кластером. Под этот проект выделено более 2,4 га на 9-й Чоботовской аллее.

На улице Лобачевского город предоставил почти 0,3 га для расширения медицинского центра. Новый корпус площадью 9,4 тыс. кв. м объединится с основным зданием, формируя единый амбулаторно-диагностический и госпитальный комплекс.

Еще один участок размером свыше 0,5 га выделен в районе Выхино-Жулебино на улице Хлобыстова. Там построят подстанцию скорой помощи площадью более 5,5 тыс. кв. м.

С 2016 года город сдает землю в аренду для реализации масштабных инвестпроектов. Статус МаИП могут получить объекты, способствующие развитию инфраструктуры и созданию рабочих мест. Приоритет отдается новым производствам, технопаркам, спортивным комплексам и социальным учреждениям.