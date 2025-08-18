сегодня в 08:34

ВС РФ при зачистке Искры обнаружили подвал с телами бойцов ВСУ

Военные РФ нашли десятки тел украинских бойцов в подвале дома в Искре в ДНР. Там был импровизированный госпиталь, где солдат перевязывали и оставляли умирать, сообщает ТАСС .

Как рассказали в Минобороны России, в подвале ВСУ организовали подобие госпиталя 5-й отдельной тяжелой мехбригады. В этом «медучреждении» раненым бойцам делали перевязки и уколы обезболивающего, а затем оставляли людей умирать.

При освобождении Искры украинские военные оказали упорное сопротивление, но мотострелки ВС РФ сломили их оборону. Россияне полностью выбили подразделения ВСУ из населенного пункта.

14 августа было сообщено об освобождении населенного пункта Искра в Донецкой Народной Республике.