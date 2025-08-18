Неопрятный внешний вид и образование: почему могут отказать в приеме на работу

52% работодателей при опросе сказали, что иногда могут отказать кандидатам из-за их несоответствия профилю вакансии на этапе рассмотрения резюме, сообщили РИАМО в пресс-службе CRM-системы Talantix.

Еще 23% респондентов признались, что поступают так регулярно. При этом 25% заявили, что не сталкивались с подобными ситуациями. Эти данные были получены с помощью опроса, который проходил с 24 июня по 16 июля 2025 года среди 274 работодателей в РФ.

Чаще всего несоответствие кандидатов требованиям вакансии выявляют при поиске рабочего персонала (22%), специалистов по продажам и обслуживанию клиентов (17%), менеджеров среднего и высшего звена (15%), административного персонала (10%), IT-специалистов (10%), строителей и специалистов по недвижимости (8%), финансистов и бухгалтеров (8%).

Самыми частыми причинами отказов в трудоустройстве названы: недостаток квалификации и навыков (45%), отсутствие опыта (37%) и непрохождение проверки службы безопасности (35%). А еще неумение общаться (31%), неопрятный или вызывающий внешний вид (21%).

При этом образование (18%), возраст (15%) и даже вредные привычки (16%) играют заметно меньшую роль — именно профессиональные и коммуникативные качества кандидата сегодня оказываются решающими при отборе. Также крайне редко отказ объясняется полом (3%) и знаком зодиака (1%).

Ключевые причины отказов кандидатам в приеме на работу варьируются в зависимости от профпринадлежности специалиста. Так, по недостатку квалификации и навыков чаще всего отказывают в сфере финансов и бухгалтерии (58%), продаж и обслуживания клиентов (57%), строительства и недвижимости (57%).

«Несоответствие навыков кандидатов ожиданиям бизнеса — все еще одна из главных проблем подбора. Особенно она ощутима в массовом найме, где часто не хватает времени на детальную предварительную проверку. Инструменты автоматизации позволяют рекрутерам на раннем этапе отсеивать заведомо неподходящих кандидатов, сокращая затраты и повышая эффективность найма», — сказала директор по развитию Talantix Марина Хадина.

Также отсутствие опыта заметно препятствует трудоустройству в автобизнесе (50%), среди руководителей среднего и высшего звена (48%), в логистике (45%) и производстве (43%).

Непрохождение проверки службы безопасности чаще всего приводит к отказам соискателям в автоотрасли (55%), логистике (50%), производстве (48%), у рабочего персонала (44%).

Коммуникативные сложности, связанные с неумением общаться, — одна из главных причин отказа в сферах продаж (45%), производства (35%) и административной работы (33%). А неопрятный внешний вид — у административного персонала (33%), специалистов сферы продаж (30%) и автобизнеса (25%).

«Анализ причин отказа в трудоустройстве — важнейший индикатор корректности HR-стратегии. Такие данные помогают работодателям точнее формулировать требования, выстраивать более прозрачную воронку подбора и снижать риски кадрового дефицита», — заключила Хадина.