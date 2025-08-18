Несоответствие нормам этикета: Comedy Club запретили в Узбекистане

Минкульт Узбекистана отправляет организаторам различных мероприятий запреты и рекомендации к выступлениям приезжающих в страну артистов.

Как отметили концертные организаторы, это началось в 2023 году. Именно тогда в Ташкенте планировалось провести шоу «Музыкальный Comedy Club», но якобы по техпричинам выступление комиков перенесли. Новую дату все еще не объявили.

На самом деле, по словам организаторов, причиной отмены стало то, что министерство культуры страны отправило официальное письмо, где заявило, что «семейные, супружеские, мужские и женские отношения, которые демонстрируются в шоу, противоречат национальной духовности».

Устроители мероприятий добавили, что подобные отмены в Узбекистане — не редкость. Программу зарубежных артистов якобы внимательно отсматривают и просят подкорректировать, чтобы выступление соответствовало «моральным нормам страны». В 2025 году, например, просили убрать ряд шуток из стендапа комика Алексея Щербакова и отменили концерт T-Fest’a.

Местные организаторы еще пожаловались, что из-за такого подхода к концертам и шоу в стране они теряют до 90% доходов.