«Важно показывать, как жить дальше»: боец СВО вернулся к работе после ранения

Ветеран СВО Сергей Вовк смог вернутся к прежней работе и семье после тяжелого ранения и получения статуса инвалида, сообщили в фонде «Защитники Отечества».

Судьба подмосковного жителя прочно связана с событиями последних лет. Мужчина работал и растил двоих детей, пока осенью 2022 года не получил повестку. Без колебаний он отправился исполнять гражданский долг — сначала на учебный полигон, а затем и в зону спецоперации.

В зоне боевых действий Вовк выполнял задачи, сопряженные с повышенной опасностью, в составе штурмроты мотострелкового подразделения. Весной 2023 года получил первое ранение — в ногу. Но после лечения и курса реабилитации герой настоял на возвращении в строй.

«Я знал, зачем там нахожусь. Ушел — значит, должен быть с товарищами до конца», — сказал боец.

Но следующее боевое задание обернулось для него тяжелым ранением, которое привело к инвалидности и увольнению со службы. Возвращение домой стало новым испытанием, не менее трудным, чем передовая.

На помощь бойцу пришли социальные координаторы фонда «Защитники Отечества». Вовку помогли оформить статус инвалида боевых действий, получить реабилитационное оборудование и пройти профпереподготовку. Еще фонд помог с трудоустройством — мужчина смог вернуться на прежнее место работы, не остался наедине со проблемами.

«Очень важна не формальная, а настоящая поддержка. Когда тебе говорят не только „держись“, а показывают, как жить дальше», — подчеркнул ветеран.

Сегодня герой не только продолжает работать и обеспечивать семью, но и активно участвует в жизни ветеранского сообщества. Он вступил в Ассоциацию ветеранов СВО, общественную организацию «Боевое братство», стал членом партии «Единая Россия». Мужчина ведет просветительскую и патриотическую работу, помогает другим бойцам и их семьям адаптироваться к мирной жизни.

Вовк — пример того, как можно пройти сквозь боль и трудности, не утратив чувство долга и человеческого достоинства. Его история — о мужестве, которое не заканчивается на линии фронта. Его сила — в умении возвращаться. Не только домой, но и к жизни, к себе, к служению обществу.

Семья — его главная опора. Вместе с супругой они воспитывают двух детей, растят их в духе уважения к Родине и людям в погонах. Каждый день семья Вовк встречает девизом: «Служить можно по-разному — важно не останавливаться».

