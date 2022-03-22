РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мар. Почти 550 учеников гимназии №41 городского округа Люберцы получают бесплатные завтраки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Во вторник глава горокруга Владимир Ружицкий вместе с родителями школьников проверил качество питания в столовой.

«Всего в этом учебном учреждении бесплатные завтраки получают 547 школьников», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что питание организовано согласно графику.

«По поручению президента России Владимира Путина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева для всех учеников начальной школы предусмотрены бесплатные горячие завтраки. В городском округе Люберцы ими обеспечены 18 380 ребят. Завтраком все остались довольны. Но, главное, питаться в школе нравится детям! Ребята признались, что даже кашу в столовой едят с удовольствием», - уточнил Ружицкий.

Обратиться с вопросом о школьном питании можно на личную электронную почту главы муниципалитета: glava@lubreg.ru.