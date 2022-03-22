РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 мар. С начала пандемии в подмосковном Красногорске выявили 51 782 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 14 - за минувшие сутки, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 956 176 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 199 случаев за минувшие сутки. Скончались 14 662 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 924 101 человек.

Мособлштаб рекомендует при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать врача на дом.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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