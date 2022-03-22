РИАМО - 22 мар. Теплая и солнечная погода сменится в Центральной России метелью и сильным ветром в воскресенье, 27 марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Погода начнет портиться уже в субботу, 26 марта. Небо затянут тучи, начнутся дожди. Однако температура воздуха составит плюс 4 – плюс 9 градусов.

«А вот в воскресенье – нагрянет зима! Прохождение холодного атмосферного фронта будет сопровождаться интенсивными зарядами снега, метелью с ухудшением видимости, сильным штормовым ветром в порывах до 23 м/с и существенным понижением температуры воздуха», – написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Так, в ночь на воскресенье в столице температура воздуха опустится до минус 5-0 градусов. Днем температура воздуха составит минус 3 – плюс 2 градуса.

При этом 27 марта в столице наступает климатическая весна, то есть происходит устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в плюсовые значения.



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