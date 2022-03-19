РИАМО - 19 мар. Сейчас погода может быстро меняться, поэтому плюсовая температура не должна вводить автолюбителей в заблуждение, менять зимнюю резину на летнюю еще рано, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Переобуть» машину рекомендуется, когда среднесуточная температура держится в районе плюс 7 градусов в течение недели. Поэтому пока стоит оставить на авто зимнюю резину.

Водителям региона напомнили, что управление машиной зимой и весной заметно отличается, поэтому на дорогах следует быть бдительнее. Весной увеличивается количество транспорта: на дороги выезжают дачники и те, кто не ездит зимой, а также водители двухколесного транспорта.

Также, пока температурный режим устанавливается и меняется от плюсовых до отрицательных отметок, на дорогах может образоваться гололедица. Еще из-за талой и дождевой воды у машины меняется сцепление с дорогой, в таком случае может вырасти тормозной путь.

Автолюбителей попросили быть внимательными и аккуратными: не стоит резко ускоряться, а также превышать установленный скоростной режим. На дорогах рекомендуют держать дистанцию и не маневрировать на поворотах, съездах, в районе пешеходных переходов.

В Московском регионе на 19-20 марта объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.