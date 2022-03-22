РИАМО - 22 мар. В акции «Ночь театров» в Москве офлайн смогут принять участие около 14 тыс. зрителей, заявил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Всего в рамках акции 26-27 марта пройдет более 140 мероприятий на 80 городских площадках. Регистрация стартует в 13:00 во вторник на портале mos.ru.

«Всего офлайн-мероприятия рассчитаны на 14 тыс. человек. Я всегда считал, что человек, который ходит в театр, будет руководить тем, кто смотрит на экран», – сказал Кибовский.

Он отметил, что вся программа опубликована на mos.ru.

«Мы ожидаем полные залы людей. Отмена ограничений для нас настоящий подарок. Акция для зрителей бесплатная», – уточнил Кибовский.

По его словам, также можно зарегистрироваться на онлайн-просмотр.

«Будет 18 прямых онлайн-трансляций. Надеюсь, что все возможности сохранятся, аудитория может быть самая широкая. Рассчитываем, что будут смотреть люди со всей страны», – заключил Кибовский.