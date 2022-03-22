РИАМО - 22 мар. Столичный суд во вторник вынес обвинительный вердикт относительно блогера Алексея Навального (внесен в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) по делу об оскорблении суда, пишет газета «Известия».

Судья Маргарина Котова сообщила, что блогер совершил действия, которые являются неуважением суду.

Также во вторник блогера признали виновным в совершении особо крупного мошенничества. По данным суда, Навальный похитил чужое имущество.

Государственный обвинитель ранее призвал столичный суд приговорить блогера к лишению свободы на срок 13 лет с ограничением свободы на 2 года.

По версии следствия, Навальный похитил примерно 350 млн рублей, которые были пожертвованы в «Фонд борьбы с коррупцией» (признан в России иностранным агентом и экстремистской организацией).