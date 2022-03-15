РИАМО - 15 мар. Государственный обвинитель просит столичный суд приговорить блогера Алексея Навального к лишению свободы на срок 13 лет с ограничением свободы на 2 года, сообщает kp.ru.

В феврале 2022 года в Лефортовский суд Москвы поступило новое уголовное дело в отношении Навального. В материалах дела указано, что он имеет отношение к нескольким случая мошенничества.

По версии следствия, Алексей Навальный похитил примерно 350 млн рублей, которые были пожертвованы в «Фонд борьбы с коррупцией» (признан в России иностранным агентом и экстремистской организацией).

Кроме того, Навальный обвиняется в неуважительном отношении к судье, когда шло рассмотрение дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.