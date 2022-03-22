РИАМО - 22 мар. В России возбуждено уголовное дело о растрате денежных средств и имущества криптовалютной биржи. У задержанного в Подмосковье владельца криптобиржи нашли 190 млн рублей, а у его сообщников в других регионах РФ – свыше 50 млн рублей и 1 млн долларов. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

Хищение и вывод средств совершил один из фактических владельцев торговой интернет-площадки, на которой цифровые финансовые активы можно было купить, продать либо обменять на реальные деньги.

«Подозреваемый был задержан в гостинице частного аэродрома в Серпухове. У него при себе в двух дорожных чемоданах находились наличные деньги в сумме свыше 190 млн рублей», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе обысков у сообщников задержанного, проходивших в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте, силовики нашли свыше 50 млн рублей, 1 млн долларов США, 70 тыс. евро, а также дорогостоящее компьютерное оборудование, криптокошельки и предметы роскоши - эксклюзивные швейцарские часы.

Задержанный мужчина арестован. В суд направлено ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого, стоимость которого превышает 2 млрд рублей. Оперативная работа по установлению и задержанию других сообщников продолжается.