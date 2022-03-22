РИАМО - 21 мар. В Москве в 10 раз с 26 по 27 марта пройдет общегородская акция «Ночь театров». К ней присоединится более 80 учреждений, подведомственных департаменту культуры столицы, сообщает пресс-служба ведомства.

Участниками акции станут концертные организации, драматические, музыкальные и детские театры. Всего в планах проведение более чем 140 офлайн и онлайн-мероприятий.

«Для поклонников театрального искусства это возможность не только увидеть интересные спектакли, но и побывать за кулисами, встретиться с актерами и режиссерами, поучаствовать в квестах и творческих мастер-классах. Часть событий будет ориентирована на детей», – заявила заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

На большей части площадок «Ночь театров» начнется 26 марта в 21:00, а для детей – в 17:00.

В основной программе мероприятия пройдут в Государственном академическом театре имени Моссовета, «Школе драматического искусства», «Геликон-опере», «Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Московском театре оперетты и других учреждениях.

Дополнительная информация о всех событиях «Ночи театров» будет опубликована на сайте мэра и правительства Москвы, а также на сайтах театров-участников. Творческие встречи, открытые репетиции, экскурсии и многие другие мероприятия можно будет посетить бесплатно. Предварительная регистрация на них откроется сегодня в 13:00.

Вечерний разговор с худруком Московского академического театра сатиры Сергеем Газаровым и худруком Театра имени Моссовета Евгением Марчелли стартует в 22:00 в Театре имени Моссовета. Выставка картин народного художника СССР Валерия Левенталя «Театральные амплуа» начнет работать в фойе малого зала «Театриума на Серпуховке», а в «Школе современной пьесы» – экскурсия «Мифы и легенды «дома на Трубе».

Впервые к «Ночи театров» также присоединятся и частные театры. Так, компания «М-Арт» представит спектакль «Доктор знает все» на сцене «Московского театрального центра «Вишневый сад».