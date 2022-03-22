РИАМО - 22 мар. За прошедшие сутки в Москве выявили 723 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в городе официально зарегистрировали 2 730 743 случая заболевания Covid-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в столичные больницы поступили 174 пациента с подтвержденным коронавирусом. Это на 19,1% больше, чем днем ранее, когда за сутки в Москве госпитализировали 146 Covid-пациентов.

Также за сутки в столице после перенесенного коронавируса выздоровели 1709 человек, 30 пациентов с подтвержденным вирусом умерли от заболевания.

С начала пандемии число выздоровевших от Covid-19 в столице достигло 2 535 852, число умерших – 42 486.

Сегодня в Москве продолжается активная кампания по вакцинации населения от коронавируса. Бесплатные прививки можно сделать в городских поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.