В новостройке по реновации в районе Проспект Вернадского устраивают фасады

На западе столицы в районе Проспект Вернадского продолжается строительство жилого комплекса по программе реновации. Он состоит из шести корпусов переменной этажности, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Жилой комплекс возводят по адресу: улица Лобачевского, з/у 28/36.

По словам министра, суммарная площадь жилого комплекса составит более 55 тыс. кв. м

«В нем предусмотрены 444 квартиры с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В каждой секции смонтируют лифты, в подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясок и велосипедов. В настоящее время на объекте ведется монтаж фасадов, черновая и чистовая отделка. Жилой комплекс возводят в районе со сложившейся городской и транспортной инфраструктурой», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Он добавил, что в пешей доступности находится станция метро «Проспект Вернадского», а также объекты здравоохранения и учебные заведения.

Первые этажи сделают нежилыми — в будущем там откроются аптеки, магазины, кафе или другие предприятия социально-бытового назначения. Придомовую территорию благоустроят: проведут комплексное озеленение, оборудуют площадки для активного отдыха и спорта, установят объекты наружного освещения и камеры видеонаблюдения.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про применение префаб-технологий во время строительства домов по реновации.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».