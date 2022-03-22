РИАМО - 22 мар. На текущей неделе мобильные офисы социальной газификации побывают в 51 населенном пункте Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минэнерго.

Специалисты «Мособлгаза» побывают в деревнях Сысоево, Лучинское, Шихово, поселках Новосиньково и Горшково Дмитровского округа. В мобильных офисах также проведут прием жителей села Ярополец Волоколамского округа, деревень Крючково, Дергайково, Глебово и Якунино городского округа Истра, города Кубинка и села Ершово Одинцовского округа.

Кроме того, микроавтобусы приедут в деревню Воробьево и село Никольское Рузского округа, деревню Рахманово городского округа Павловский Посад, а также в города Щелково, Шатура и другие населенные пункты.

Жители Подмосковья при обращении в мобильные офисы «Мособлгаза» могут получить 12 услуг. Например, заключить комплексный договор на соцгазификацию и договор на техобслуживание газового оборудования. Также можно обратиться к специалистам мобильных офисов с просьбой пересчитать плату за вывоз мусора, оформить экстренную социальную помощь и так далее.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу следует только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.