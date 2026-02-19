В Росавиации раскрыли, помешал ли сильный снегопад работе аэропортов Москвы

Аэропорты Московского региона по-прежнему принимают и отправляют самолеты по РФ и за границу, несмотря на продолжающийся аномальный снегопад. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

С 14:00 до 16:00 аэропорты Внуково, Жуковский, Шереметьево и Домодедово приняли, отправили 78 самолетов. 36 из них на вылет и 42 на прилет.

19 февраля в Московском регионе было обслужено 607 самолетов. 320 из них на вылет, 287 на прилет.

На запасные аэродромы отправили восемь самолетов. Отменили на прилет и вылет 29 рейсов, семь из которых проводили зарубежные авиационные компании.

По состоянию на 16:00, на период больше двух часов задержали 25 самолетов.

19 февраля в Москву и область пришел мощный балканский циклон «Валли». Он спровоцировал сильный снегопад, который, по мнению специалистов, может стать одним из самых интенсивных в истории метеонаблюдений региона.

