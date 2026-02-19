«Ты че, е*****»: актер Кузьма Сапрыкин устроил дебош на съемках в Минске

Звезда фильма «Движение вверх», 30-летний актер Кузьма Сапрыкин вел себя агрессивно и кричал на членов съемочной группы во время работы в Минске. Его коллеги предположили, что причиной такого поведения стало употребление запрещенных веществ и общее неадекватное состояние, но актер отрицал, что находится в опьянении, и оскорблял окружающих, сообщает Baza .

Предварительно известно, что поводом для конфликта стало опоздание Сапрыкина, из-за которого не удалось снять запланированные сцены. Актер в грубой форме настаивал на своем включении в кадр, возлагая вину за срыв появления на работе на режиссера Валентину Власову. По его словам, работа с ней могла бы довести до подобного состояния кого угодно.

«Ты че, я сцену сыграю, ты че, я трезвый! Ты че, о**** что ли, б****! Ты че, б****! Я с мамой только что общался, со своими друзьями всеми. С***, я с Валентиной не могу работать, б****, ты че, е****** что ли? Так я хочу доснять одну сцену, дай мне шанс, б****, какой е***** текст?» — кричал Сапрыкин на одного из членов съемочной команды.

После этого он замер в попытках успокоиться и начал креститься и складывать руки таким образом, будто собирается молиться. После этого он начал доказывать, что работать с Власовой невозможно и любой человек в работе с этой женщиной будет казаться «обдолбанным».

Инцидент в Минске случился летом 2025 года, однако, по информации участников съемок, к Сапрыкину не были применены какие-либо меры. Именно это обстоятельство и побудило группу обнародовать данную историю.

Массовый зритель может знать Кузьму Сапрыкина по ролям баскетболиста Ивана Едешко в драме «Движение вверх», литератора Дениса Фонвизина в историческом сериале «Екатерина. Самозванцы», а также по роли пожарного Ярошенко в проекте «Аврора».

