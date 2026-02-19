В деле экс-педагога, растлившего ученицу, нашли новые эпизоды

сегодня в 17:25

В Москве бывшего педагога по вокалу заподозрили в новых преступлениях против несовершеннолетней, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

Экс-преподавательницу из московского культурного центра признали виновной по статье о насильственных действиях сексуального характера и отправили в колонию на 13 лет. Потерпевшей оказалась 12-летняя девочка.

В ходе расследования выяснились новые эпизоды преступной деятельности. По версии следствия, с июля 2015-го по ноябрь 2018 года педагог совершала иные действия сексуального характера в отношении ученицы 2002 года рождения.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ (иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 14-летнего и 16-летнего возраста).

Обвинение женщине уже предъявлено. На данный момент следователи продолжают работу по выявлению других возможных эпизодов противоправной деятельности экс-педагога.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.