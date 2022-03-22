РИАМО - 22 мар. В подмосковном Павловском Посаде задержали 33-летнего жителя столицы по подозрению в сбыте порядка 5 кг наркотических веществ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Мужчину заметили в лесу около деревни Сонино. Он достал из сугроба два свертка и попытался уехать на автомобиле.

«При проверке документов гражданин сильно нервничал, а в найденных им пакетах полицейские обнаружили порошкообразное вещество светлого цвета», – отметила начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.

Она добавила, что изъятое вещество оказалось мефедроном массой около 4,5 кг. Кроме того, по месту жительства задержанного нашли еще порядка 500 гр. конопли.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, мужчину заключили под стражу.

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