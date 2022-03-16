РИАМО - 16 мар. Сотрудники правоохранительных органов остановили иномарку на 97 км трассы М-2 «Крым» в Подмосковье и обнаружили в ней 1,5 кг наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

За рулем находился 27-летний житель Краснодара, который при разговоре с полицейскими сильно нервничал. Тогда правоохранители решили осмотреть авто.

«В ходе досмотра автомобиля сотрудниками полиции в тайнике, оборудованном под динамиком музыкальной колонки, был обнаружен и изъят сверток из полимерного материала с веществом. Также в багажном отделении обнаружен черный носок, в котором находились полимерный пакет с веществом растительного происхождения, железная курительная трубка и пластиковый тюбик с жидкостью», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Исследование показало, что изъятое вещество – наркотик мефедрон, общей массой около 1,5 кг. Оставшаяся часть изъятых веществ направлена на экспертизу.

По словам задержанного, вещество в носке – марихуана для личного пользования, а сверток под динамиком – мефедрон для продажи в Челябинске.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый отправлен под стражу.