Мария Погребняк попала в отделение полиции из-за заявления мужчины

Блогершу и экс-жену футболиста Павла Погребняка Марию доставили в отделение полиции. Мужчина, который заявлял, что она его сбила на машине, написал заявление, сообщает « 112 ».

В начала марта Погребняк пыталась припарковаться, когда к ее машине внезапно подлетел прохожий. Он заявлял о ДТП, однако в разговоре с силовиками признался, что наезда не было. Якобы «у него поднялось давление», и он ударил по машине.

Как рассказала блогерша, 7 марта мужчина все-таки написал на нее заявление, а также предоставил справку об ушибе грудной клетки. Полицейские попытались связаться с Погребняк, однако не смогли и поэтому объявили ее автомобиль в розыск.

Правоохранители остановили блогершу и доставили в отделение. Женщина показала записи с камер, после чего ее отпустили. Она утверждает, что мужчина таким способом хочет получить деньги.

