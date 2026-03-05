Кинулся, начал кричать: Марию Погребняк пытались развести на деньги

Блогершу Марию Погребняк пытались развести на деньги за ДТП, которого не было

Женщина пыталась припарковаться, когда к ее машине внезапно подлетел прохожий. Он кинул в нее зажигалку, начал кричать на модель и требовать вызвать скорую помощь. Автоледи вышла, осмотрела машину, но следов ДТП не было.

Рядом оказались неравнодушные прохожие, которые помогли блогерше вызвать полицию. Силовики опросили мужчину, и он признался, что наезда не было. Якобы «у него поднялось давление», и он ударил по автомобилю. После этого мошенник предложил Погребняк подписать мировую.

Сама женщина считает, что аферист хотел таким образом заработать денег.

