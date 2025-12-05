Кадеты Химок прошли марш-бросок в честь Героев битвы за Москву

5 декабря исполнилось 84 года со дня начала контрнаступления Красной Армии в битве за Москву. В честь этой даты по всему Подмосковью проходят патриотические акции. Одна из самых масштабных — 12‑километровый марш‑бросок по историческому маршруту «Перемилово — Семешки — Яхрома», в котором приняли участие кадеты школы № 8 имени Матвеева из Химок, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ребята прошли по местам, где 84 года назад прошли решающие бои. Именно здесь советские войска остановили продвижение врага к столице — и сегодня этот маршрут стал для юных химчан настоящим путешествием в прошлое.

Ребят ждали захватывающая реконструкция военных событий, интерактивный музей с подлинными артефактами тех лет и полевая кухня.

«Этот маршрут стал важной традицией для наших учащихся. Здесь они ощущают дух тех, кто защищал Москву, и учатся бережно относиться к нашей истории. В единстве поколений — наша сила», — отметила директор школы № 8 имени Матвеева Ольга Игнатьева.

Марш‑бросок — дань памяти 352‑й Оршанской Краснознаменной стрелковой дивизии. Во время войны штаб этого героического соединения располагался именно там, где сегодня стоит школа № 8. Каждый год кадеты проходят этот путь, чтобы сохранить живую связь с подвигами предков.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.