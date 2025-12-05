Верховная Рада: Украина уже к февралю может столкнуться с дефицитом средств

По мнению представителей Верховной Рады, уже в начале следующего года Украина может ощутить острую нехватку финансовых ресурсов. По прогнозам украинского депутата Дмитрия Разумкова, это произойдет уже в феврале, сообщает РИА Новости .

Разумков выразил опасения, что утвержденный проект бюджета на 2026 год является фикцией и реального финансирования, в частности для выплаты денежного довольствия военнослужащим и закупки вооружений, может оказаться недостаточно уже в феврале.

В среду украинский парламент одобрил государственный бюджет на 2026 год с дефицитом, достигающим 1,9 триллиона гривен, что эквивалентно 45 миллиардам долларов США.

«Бюджет-2026 — это про деньги, которые существуют только на бумаге… Уже в феврале нам может не хватить денег на вооружение, зарплаты военным, пенсии, стипендии, зарплаты врачам и учителям», — написал в Сети депутат.

В последние годы Украина формирует бюджет с беспрецедентным дефицитом, рассчитывая на финансовую поддержку со стороны западных стран. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был принят с дефицитом в размере 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вносились поправки, направленные на увеличение расходов на военные нужды.

Украинское правительство пытается компенсировать нехватку средств в бюджете за счет внешнего финансирования. Однако выделение новых пакетов помощи со стороны западных партнеров сопровождается продолжительными обсуждениями, и все чаще звучат предупреждения о том, что Киеву необходимо активизировать усилия по поиску внутренних источников финансирования.

