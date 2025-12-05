Мошенники придумали новую схему обмана участников СВО и их родных

Участникам СВО и их родственникам стали поступать звонки о необходимости «перерасчета денежного довольствия». С помощью этого предлога мошенники крадут доступы к личным аккаунтам и банковским картам, сообщает Baza .

Новую мошенническую схему выявили представители Т- Банка благодаря проекту «Фрод-рулетка». Они записали телефонный звонок, поступивший от афериста.

В ходе разговора мужчина, представившийся военным комиссариатом, заявил о появившейся прибавке к довольствию в 30–40%. Однако чтобы ее получить, надо разобраться с «проблемами в документах». Он заявил, что в архиве якобы не хватает сведений о бойце СВО.

Аферисты могут сообщить жертве, что, например, копия СНИЛС или паспорта потерялись. После этого они требуют предоставить сведения в кратчайшие сроки и грозятся заблокировать выплаты или даже изъять те деньги, которые боец уже получил.

Ранее столичная пенсионерка отдала 28 млн руб мошенникам. Ей позвонили якобы сотрудники «Водоконала» и заявили о необходимости провести проверку батарей отопления.