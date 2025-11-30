Столичная пенсионерка отдала 28 млн руб мошенникам за «проверку батарей»
Телефонные мошенники стали использовать новую схему обмана россиян. Они звонят гражданам и представляются сотрудниками водоканала, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Недавно этой схемой воспользовался аферист, позвонивший 69-летней жительнице столицы. Он заявил о необходимости провести проверку батарей отопления и попросил продиктовать ему код из сообщения.
Практически сразу после этого ей позвонил якобы представитель финансовой организации и заявил, что она стала жертвой мошенников. Он продиктовал пенсионерке номер «горячей линии» и прислал ссылку на интернет-приложение.
Женщина скачала его на телефон, а затем через него ей позвонил «следователь». Он пугал женщину тем, что она якобы финансирует преступную деятельность, угрожал ей и убедил в обязанности задекларировать все имеющиеся дома ценности. По указанию афериста она сложила все украшения и деньги в сумку и отдала курьеру.
Затем женщину продолжили «обрабатывать». Ее уговорили снять все сбережения, часть из них отдать курьеру, а другую — перевести на указанные счета. В общей сложности она отдала мошенникам 27,6 млн рублей.
Прокуратура контролирует расследование данного дела о мошенничестве.
Ранее телефонные мошенники обманули дочь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Она передала им определенную сумму денег.
