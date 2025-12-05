Школы Химок декорируют к Новому году

В школах Химок царит предпраздничная суета — коридоры, кабинеты и дворы украшают новогодними декорациями. Ученики, педагоги и родители объединились, чтобы превратить привычные пространства в настоящее чудо, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В школе № 19 подход к украшению — системный и вдохновляющий. Каждый год здесь выбирают определенную тематику украшений. В прошлом году царила концепция «вкусного Нового года» — сушили мандарины, украшали бубликами и конфетами. В этом году в почете русский стиль: узоры гжели и хохломы создают уютное, по‑домашнему теплое пространство.

«Активы классов совместно с классными руководителями с азартом и предвкушением предстоящих новогодних праздников украсили школу подручными материалами», — рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы № 19 Светлана Шамаева.

В гимназии № 23 окна второго корпуса стали настоящей выставкой. Ученики сами нарисовали на стеклах причудливые узоры, а родители дополнили композиции шторами из разноцветных гирлянд.

Во второй половине декабря в школе № 30 пройдет конкурс на лучший новогодний шар. Каждый класс создаст уникальный шар, который займет свое место на главной школьной елке в актовом зале.

«Будет и конкурс новогодних шаров от класса, и лучшая елка в классе, и лучшее украшение класса. Внешний фасад школы уже украшен», — поделился советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями школы № 30 Александр Титенок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.