РИАМО - 22 мар. Во вторник в столичном регионе ожидается малооблачная погода без осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

Московский регион находится в зоне действия антициклона. Днем максимальная температура воздуха в столице составит от плюс 10 до плюс 12 градусов, в Подмосковье — от плюс 7 до плюс 12 градусов.

Скорость северо-западного ветра не превысит 3-8 м/с. Ближе к середине дня атмосферное давление составит 761 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 40%, содержание кислорода в норме.

Как отметили специалисты, в это время года из-за перепадов температуры и колебаний атмосферного давления погода может быть дискомфортной, в зоне риска находятся люди с заболеваниями сердца и метеозависимостью.

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