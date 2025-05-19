HS: финские таможенники хотят открыть границу с РФ

Финская таможня ежемесячно тратит дополнительные денежные средства из-за закрытия восточной границы с Россией. В связи с этим сотрудники госоргана предлагают открыть один пограничный путь, сообщает ТАСС со ссылкой на Helsingin Sanomat (HS).

Закрытие восточной границы с Россией ежемесячно обходится финской таможне в 150-250 тыс. евро. Эти деньги уходят на командировочные порядка 250 сотрудникам.

Специлисты из-за нехватки рабочей силы были перенаправлены в другие места. При этом гендиректор таможенной службы республики Сами Ракшит утверждает, что эти командировки «не могут длиться вечно».

Он указал на то, что перевести сотрудников в другие места насовсем нельзя, ведь при необходимости восточные КПП необходимо будет открыть в сжатые сроки. Ракшит отметил, что ситуация давит не только в финансовом плане: на сотрудников она сказывается и в психологическом.

На фоне этого профсоюз таможни заявил о желании открыть один пограничный пункт. Он обратился с этой инициативой в правительство.

Ранее политолог оценил потери Финляндии от закрытия границы с Россией. Больше всего от этого пострадали фермеры на востоке республики.