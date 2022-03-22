РИАМО - 22 мар. Сегодня отмечаются Всемирный день водных ресурсов, Международный день таксиста и создание первой в СССР Центральной студии телевидения.

Создание первой Центральной студии телевидения в СССР

В этот день в 1951 году на базе Московского телецентра на Шаболовке была создана первая в Советском Союзе программно-творческая телевизионная организация.

В начале существования телестудия осуществляла вещание на Москву и Ленинград. Однако уже в конце 1950-х годов телевидение охватило весь Советский Союз.

В 1964 году в СССР с помощью спутниковой связи была впервые осуществлена трансляция Олимпийских игр из Токио. В 1965 году на советском телевидении состоялся обмен телепрограммами между Москвой и Владивостоком, а в 1966 году была совершена передача цветного изображения из Парижа в Москву.

Всемирный день водных ресурсов

Генеральная Ассамблея ООН объявила 22 марта Всемирным днем водных ресурсов в 1993 году, с тех пор событие отмечается ежегодно.

По задумке ООН, этот день государства должны посвятить выполнению рекомендаций Организации объединенных наций и выполнению экологических мероприятий на национальном уровне.

В число основных целей Всемирного дня водных ресурсов входят мероприятия по снабжению населения Земли питьевой водой и информирование общественности о важности охраны и сохранения пресной воды и водных ресурсов в целом.

Международный день таксиста

Этот день является профессиональным праздником всех таксистов мира. Именно в эту дату на улицах Лондона в 1907 году появились первые автомобили извоза со специальными счетчиками «таксиметрами» — от французского «такс» («плата»), и греческого «метрон» («измерение»).

С того времени индивидуальный городской транспорт начали называть такси, а его водителей – таксистами.