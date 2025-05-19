Путин: позиция Трампа по украинскому конфликту нейтральна

Американский лидер Дональд Трамп занимает нейтральную позицию касательно украинского конфликта. Он действительно занимается вопросами урегулирования кризиса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Вместе с тем официальный представитель Кремля отметил, что европейские политики занимают «проукраинскую» позицию в вопросе урегулирования конфликта. По словам Пескова, в ЕС хотят склонить Трампа на свою сторону.

Песков указал на то, что реальным посредничеством может заниматься тот, кто «соблюдает одинаковую дистанцию от сторон конфликта».

19 мая Путин созвонился с Трампом, лидеры обсудили урегулирование конфликта на Украине. Президент РФ по итогам разговора отметил, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной.

Путин добавил, что Москва и Киев должны прийти к компромиссу в вопросе разрешения конфликта. РФ выступает за прекращение огня, но надо выбрать наиболее эффективный путь движения к миру.