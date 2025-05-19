В Орехово-Зуевском округе обустроят 16 «народных троп» в 2025 году

В Орехово-Зуевском округе проводятся работы по обустройству «народных троп» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2025 году запланировано благоустройство 16 таких маршрутов, которые сделают повседневные передвижения жителей более удобными, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Жители лучше знают, как удобнее добираться до магазина или школы, а нам важно, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным. Именно поэтому мы продолжаем обустраивать народные тропы. В этом году их 16», — сообщил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Одна из новых троп — в густонаселенном микрорайоне Ликино города Ликино-Дулево, соединяющая жилые дома с важными социальными объектами и остановкой. Ее протяженность — 190 м.

Приступили к работам и в городе Орехово-Зуево — во дворах ул. Бирюкова и ул. Урицкого проложат тропиночную сеть общим объемом свыше 300 погонных метров.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжается Всероссийское голосование за объекты благоустройства. От Орехово-Зуевского округа в голосовании участвуют 7 общественных территорий, которые могут быть преобразованы к 2026 году. Проголосовать можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.