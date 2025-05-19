Дороги Подмосковья в понедельник вечером загружены на 5 баллов

В понедельник вечером загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском, Щелковском, Новорижском, Можайском, Новорязанском, Волковском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском, Волоколамском шоссе.

Минтранс Подмосковья призывает водителей быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.