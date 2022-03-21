РИАМО - 21 мар. Специалисты Роспотребнадзора составили проект изменений в санитарно-эпидемиологические правила работы школ и других учреждений для детей и молодежи. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, в проекте предлагается отменить соблюдение социальной дистанции между учениками во время проведения аттестации. Также изменилось требование о запрете проведения массовых мероприятий с участием детей из разных классов – теперь запрет действует только в том случае, если мероприятие проходит в закрытом помещении.

Также одним из положений проекта ведомства предлагается отменить закрепление отдельного кабинета для каждого класса.

В последнее время ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизировалась. При этом массовая кампания по вакцинации от коронавируса продолжается: бесплатно привиться отечественными вакцинами можно в поликлиниках.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>