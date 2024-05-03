Кувезы для новорожденных поступили в детскую больницу МОЦОМД

В отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН II) и в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей — 2 этап выхаживания (ОПНД) Московского областного центра охраны материнства и детства в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья на 2023–2027 годы» поступили кувезы для новорожденных. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Кувез — это аппарат из прозрачного материала с автоматической подачей кислорода и поддержанием оптимальных температуры и влажности, в который помещают недоношенного или заболевшего новорожденного. Организм малыша, который находится в инкубаторе для новорожденных, может не отвлекаться на привыкание к внешним условиям, и тратить все силы может на самовосстановление.

«Измерение температуры окружающей среды и температуры тела, температуры воздуха и другие параметры кувез производит сам и в случае отклонения оповещает медперсонал сигналом тревоги. В настоящее время используются два типа инкубаторов для новорожденных: стационарный и транспортный с собственными источниками энергии, с автономным режимом работы, с аппаратурой для инфузионной терапии, воздушной смесью, искусственной и вспомогательной вентиляцией легких», — рассказала заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных, врач-неонатолог Мария Попова.

Все достижения и накопленный годами в этой области опыт активно используются специалистами отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных, а также врачами отделения патологии новорожденных и недоношенных детей на всех этапах выхаживания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.