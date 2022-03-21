РИАМО - 21 мар. В Московской области прошел первый семинар для трудовых мигрантов по проблемам социальной адаптации и культурной интеграции в российское общество, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций региона.

Его провели в Богородском городском округе. Всего в городах Подмосковья пройдут 12 подобных обучающих занятий.

В семинарах будут участвовать иностранцы из региона, а еще представители и лидеры общественных национальных объединений и диаспор. На мероприятиях можно будет узнать об изменениях в миграционном законодательстве РФ, пообщаться с экспертами по вопросам использования патента, заключению трудовых договоров и т.д.

Семинары будут площадкой для обсуждения передовых практик по совершенствованию миграционной политики на территории Подмосоквья.

Следующий семинар пройдет 1 апреля по адресу: Дмитровский округ, Яхрома, Песочный тупик, д. 9а. Начало в 14:00.