РИАМО - 21 мар. В Ленинском городском округе в полицию обратился директор продуктового магазина, сообщивший о краже 670 тыс. рублей из кассы. Позднее по подозрению в совершении преступления был задержан сам заявитель, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник имитировал кражу, проникнув в магазин в ночное время. Денежные средства он потратил на личные нужды», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям «Присвоение или растрата» и «Заведомо ложный донос».

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.