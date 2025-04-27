Чиновники проведут всестороннюю проверку всех детских лагерей России

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Министерство просвещения России инициирует мониторинг питания в детских лагерях по всей стране. Это будет первая масштабная проверка такого рода. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев на заседании Совета законодателей, пишет « Царьград» .

«К концу этой летней оздоровительной кампании мы сможем получить полное представление о работе организаций, занимающихся аутсорсингом», — отметил замминистра.

Бугаев также добавил, что ранее в России не проводился такой комплексный анализ.

«Это позволит нам получить объективные данные и сделать соответствующие выводы», — резюмировал он.

Ранее зампред Госдумы Ирина Яровая обеспечить непляжный детский отдых в лагерях Анапы.