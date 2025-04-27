Чиновники проведут всестороннюю проверку всех детских лагерей России
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Министерство просвещения России инициирует мониторинг питания в детских лагерях по всей стране. Это будет первая масштабная проверка такого рода. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев на заседании Совета законодателей, пишет «Царьград».
«К концу этой летней оздоровительной кампании мы сможем получить полное представление о работе организаций, занимающихся аутсорсингом», — отметил замминистра.
Бугаев также добавил, что ранее в России не проводился такой комплексный анализ.
«Это позволит нам получить объективные данные и сделать соответствующие выводы», — резюмировал он.
Ранее зампред Госдумы Ирина Яровая обеспечить непляжный детский отдых в лагерях Анапы.