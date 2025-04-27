Кавказская овчарка набросилась на мужчину, порвав ему руку на юго-западе Москвы

Кавказская овчарка напала на 40-летнего мужчину в парке на юго-западе Москвы. Пострадавшего госпитализировали с множественными укушенными травмами, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел в парке на Нахимовском проспекте в столичном районе Зюзино. Как рассказали очевидцы, хозяйка гуляла с собакой, которая неожиданно накинулась на мужчину, вцепившись в руку. При этом хозяйка не пыталась остановить питомца, а пострадавший был вынужден спасаться, перелезая через забор.

На выходе из парка москвич обратился к дежурившим сотрудникам полиции, которые зафиксировали обращение. После этого пострадавшего госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. У него диагностировали рваную рану руки, рваную рану подмышки, укусы в боку и равную рану предплечья.

По словам жителей района, данная собака уже нападала на соседку хозяйки в многоэтажке на Одесской улице. Инцидент был урегулирован уплатой штрафа, однако женщина продолжает выгуливать собаку без намордника.