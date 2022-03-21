РИАМО - 21 мар. В нынешнем году в подмосковном Лыткарине планируют провести работы по благоустройству сквера на улице Ленина в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

«Жители неоднократно обращались с просьбой благоустроить данную территорию. В этом году мы планируем создать здесь многофункциональную досуговую зону, которая будет удовлетворять потребности разных возрастных категорий», - уточнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Сквер в основном останется зеленым. В рамках работ обустроят пешеходные и прогулочные маршруты. В центральной части данной территории появится зона для тихого отдыха со скамейками.

Для любителей спорта в сквере создадут воркаут-зону, для детей – большую игровую площадку с песочницей, гамаком и качелями. Еще там сделают антивандальные столы для тенниса, перголы, скамьи и урны, появится новое освещение.

Ключевыми целями нацпроекта «Жилье и городская среда» являются повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия жителей в формировании данной среды, а еще обеспечение доступным жильем семей со средним достатком.